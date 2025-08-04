Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа

Минтруда назвало изменения в соцстраховании для самозанятых и ИП с 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда назвало изменения в соцстраховании для самозанятых и ИП с 18 августа 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что изменения в социальном страховании для самозанятых и индивидуальных предпринимателей вступят в силу с 18 августа. В частности, у плательщиков налога на профессиональный доход будет возможность доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Что касается ИП, то для них размер взносов будет зависеть от фактических доходов.

Кроме того, был также определен порядок начисления взносов в ФСЗН в том случае, если обнаружен факт выплаты заработной платы «в конвертах».

— Работодатель, который выплачивает заработную плату в конвертах, должен будет начислить и уплатить взносы из всей суммы выплаченной заработной платы, — пояснила заместитель управляющего Фонда социальной защиты населения Екатерина Лихачева.

Она пояснила, что сегодня работодатель, согласно действующему законодательству, уплачивает взносы и значительные зарплаты, но не выше пяти средних зарплат. Лихачева обратила внимание, что есть ограничение максимального размера взносов.

— Так вот для серых схем это ограничение не действует, — подчеркнула заместитель управляющего Фонда социальной защиты.

Ранее аналитики ЕАБР объяснили, с чем связан рост кредитования в нацвалюте в Беларуси.

Кстати, Нацбанк выпустил новые монеты 2 рубля с рисунком вместо цифры.

А еще минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала.