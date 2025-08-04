Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа

В ведомстве уточнили, что изменения в социальном страховании для самозанятых и индивидуальных предпринимателей вступят в силу с 18 августа. В частности, у плательщиков налога на профессиональный доход будет возможность доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Что касается ИП, то для них размер взносов будет зависеть от фактических доходов.