Минтруда сказало, что изменится в соцстраховании для некоторых белорусов с 18 августа

Минтруда назвало изменения в соцстраховании для самозанятых и ИП с 18 августа 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что изменения в социальном страховании для самозанятых и индивидуальных предпринимателей вступят в силу с 18 августа. В частности, у плательщиков налога на профессиональный доход будет возможность доплачивать взносы и формировать свой страховой стаж. Что касается ИП, то для них размер взносов будет зависеть от фактических доходов.
Кроме того, был также определен порядок начисления взносов в ФСЗН в том случае, если обнаружен факт выплаты заработной платы «в конвертах».
— Работодатель, который выплачивает заработную плату в конвертах, должен будет начислить и уплатить взносы из всей суммы выплаченной заработной платы, — пояснила заместитель управляющего Фонда социальной защиты населения Екатерина Лихачева.
Она пояснила, что сегодня работодатель, согласно действующему законодательству, уплачивает взносы и значительные зарплаты, но не выше пяти средних зарплат. Лихачева обратила внимание, что есть ограничение максимального размера взносов.
— Так вот для серых схем это ограничение не действует, — подчеркнула заместитель управляющего Фонда социальной защиты.
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