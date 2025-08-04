В Омской области 134 человека получают зарплату больше миллиона рублей

Согласно данным Росстата, в Омской области насчитывается 134 человека с месячной зарплатой свыше одного миллиона рублей. Из них 93 человека зарабатывают от 1 до 2 миллионов рублей, 11 человек — от 2 до 3 миллионов рублей, а 30 человек получают более 3 миллионов рублей ежемесячно. Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на исследование распределения работников по уровню заработной платы за апрель текущего года.