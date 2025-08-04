В Омской области 134 человека получают зарплату больше миллиона рублей

Согласно данным Росстата, в Омской области насчитывается 134 человека с месячной зарплатой свыше одного миллиона рублей. Из них 93 человека зарабатывают от 1 до 2 миллионов рублей, 11 человек — от 2 до 3 миллионов рублей, а 30 человек получают более 3 миллионов рублей ежемесячно. Об этом сообщает «РБК Омск» со ссылкой на исследование распределения работников по уровню заработной платы за апрель текущего года.
При этом большинство жителей региона находятся в более скромных зарплатных диапазонах. Так, 11,59% населения Омской области зарабатывают от 100 до 150 тысяч рублей, а еще 11,11% — от 80 до 100 тысяч рублей. Наименее обеспеченная часть населения, чьи доходы не превышают прожиточный минимум (22,4 тысячи рублей), составляет 2,43%.
Напомним, что ранее Омскстат сообщил о среднемесячной зарплате в регионе за май 2025 года, которая составила 75,4 тысячи рублей.
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