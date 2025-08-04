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В Самарской области незаконные свалки ищут с помощью видеокамер

В Самарской области начали тестировать мобильный комплекс «Дозор М3» для выявления несанкционированных свалок.

В Самарской области начали тестировать мобильный комплекс «Дозор М3» для выявления несанкционированных свалок. Система фиксирует нарушения с помощью видеокамер, после чего данные поступают на сервер регионального министерства природных ресурсов.

Далее специалисты направляют запрос в МВД, чтобы установить владельца транспортного средства, причастного к сбросу мусора. Информация о наказании поступает нарушителю через портал «Госуслуги».

По данным минприроды региона, комплекс пока работает в пилотном режиме. Новая технология позволит существенно сократить срок привлечения к ответственности — с нескольких месяцев до нескольких дней.

За организацию незаконных свалок предусмотрены штрафы.

Ранее мы писали, что в Самаре ремонтируют подъезды и тротуары к школам и детским садам перед 1 сентября.

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