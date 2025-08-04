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В новосибирском СИЗО в «передачке» обнаружили два мобильных телефона

Технику спрятали ухищренным способом в защитном дне рюкзака.

В новосибирском СИЗО-1 сотрудники обнаружили в «передаче» два мобильных телефона и зарядные устройства к ним. Об этом сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области. Технику спрятали ухищренным способом в защитном дне рюкзака.

— В рамках реализации оперативной информации сотрудники следственного изолятора № 1 при проверке посылки, адресованной одному из обвиняемых, обнаружили и изъяли два мобильных телефона, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении передававшего посылку решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области у мужчины изъяли охотничий билет за браконьерство. Он застрелил лося и двух косуль.