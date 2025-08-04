В Калининградской области уничтожили зараженные томаты из Турции

Специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области, вирус не опасен для человека, однако может негативно сказаться на урожае.
Всего с начала года выявили 165 случаев заражения различными вирусами томатов.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградскую область не пропустили партию нектаринов с гнилью. Продукты поступили из Сербии. В партии весом 11,2 тонны выявили бурую монилиозную гниль. Всю партию уничтожат.