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В Калининградской области уничтожили зараженные томаты из Турции

В Калининградской области уничтожили 19 тонн зараженных томатов из Турции.

Источник: Reuters

Специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области, вирус не опасен для человека, однако может негативно сказаться на урожае.

Всего с начала года выявили 165 случаев заражения различными вирусами томатов.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградскую область не пропустили партию нектаринов с гнилью. Продукты поступили из Сербии. В партии весом 11,2 тонны выявили бурую монилиозную гниль. Всю партию уничтожат.