Названы признаки опасного арбуза

Арбузы, продаваемые у обочин, могут быть опасны из-за загрязнения выхлопными газами и накопления тяжелых металлов. По словам врача, такие плоды часто впитывают токсичные вещества из воздуха. Кроме того, не стоит покупать уже разрезанные арбузы, даже если они упакованы в пленку: внутри мякоти быстро размножаются бактерии.