Названы признаки опасного арбуза

Арбузы, продаваемые у обочин, могут быть опасны из-за загрязнения выхлопными газами и накопления тяжелых металлов. По словам врача, такие плоды часто впитывают токсичные вещества из воздуха. Кроме того, не стоит покупать уже разрезанные арбузы, даже если они упакованы в пленку: внутри мякоти быстро размножаются бактерии.
Еще один тревожный сигнал — повреждения на коре: трещины, вмятины, пятна. Именно через них внутрь арбуза могут проникать микробы, пояснила Демьяновская.
Также специалист советует обратить внимание на внешний вид мякоти. Если она выглядит водянистой, содержит желтые или белые прожилки, отличается неравномерной окраской — плод может быть испорчен или содержать избыток нитратов. Подобные изменения свидетельствуют о начале гниения и делают арбуз потенциально опасным для употребления.