Быстрое — детям. Семейные авто хотят пропускать по Крымскому мосту первыми

В разгар лета Крым традиционно становится одним из самых популярных направлений для отдыхающих со всей России. Однако в этом году наплыв туристов оказался настолько велик, что у Крымского моста образовались рекордные очереди автомобилей. Водители часами ждут прохождения досмотра, а соответствующие службы принимают меры для обеспечения комфорта и безопасности путешественников. О том, как складывается ситуация на подъездах к Крымскому мосту и какие рекомендации дают автолюбителям эксперты — читайте в материале «АиФ-Крым».
Почти пять часов в очереди.
В самый разгар курортного сезона у Крымского моста уже второй день фиксируются огромные заторы. По данным на 11:00 3 августа, со стороны Тамани в ожидании ручного досмотра находилось около 2000 автомобилей, время ожидания составляло около пяти часов. Со стороны Керчи в это же время в очереди стояли 720 транспортных средств, где досмотр занимал примерно три часа.
Утром 4 августа ситуация немного улучшилась: на въезде с Тамани в очереди ожидали досмотра 1820 машин (около четырех часов ожидания), а со стороны Керчи — 146 машин.
Для более комфортной поездки на подъездах к Крымскому мосту продолжают раздавать питьевую воду, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды. По информации администрации Темрюкского района, работают четыре волонтера. Также на этом участке установлены 11 биотуалетов».
В связи с большими пробками у Крымского моста Российский союз туриндустрии (РСТ) в беседе с РИА Новости рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассматривать альтернативные маршруты. Там, к слову, также стали отмечаться заторы.
По данным Readovka, 4 августа на КПП Чонгар, ведущем на полуостров с севера, образовалась внушительная пробка — время прохождения контроля здесь оценивается примерно в три часа.
В РСТ отметили, что сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким спросом на отдых в Крыму в августе.
Отмечается, что на фоне такой загруженности у Крымского моста Российский союз туриндустрии обратился к соответствующим ведомствам с предложением организовать приоритетный досмотр для автомобилей с детьми.
Пробка растянулась на 30 километров.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту 3 августа оказалась, пишет Mash, самой длинной с 2022 года — ее протяженность достигла 30 километров. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в июле этого года и составил 22 километра.
Водитель, оказавшаяся в заторе, поделилась своим впечатлением в соцсетях.
«Ну что! Я снова в рекорде! Уже больше двух часов стою в пробке. Пятой точки не чувствую вообще. Но мы все хотим в Крым, поэтому и движемся», — пишет одна из автолюбительниц.
Ожидание в очереди подталкивает людей и к творчеству: участник чата Крымского моста Алексей С. в телеграм-канале даже сочинил стих о дорожных испытаниях:
Мы в все в одном порыве в Крым.
В длиннющий пробке простоим:
За чем нам это кто-то скажет.
И пальцем у виска покажет…
Ни час, ни два готовы мы.
Со всей собравшись со страны,
Стоять, страдать, чтоб в Крым попасть.
И берег моря повидать…
Прогноз загруженности по аналогии с 2024 годом на
Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру привел данные по очередям за первую неделю августа 2024 года. Ожидается, что аналогичная ситуация будет наблюдаться с 4 по 10 августа 2025 года.
Из приведенной информации следует, что максимальное время ожидания на подъездах к путепроводу составляло 4 часа. Такой затор был зафиксирован в понедельник 5 августа 2024 года с 13:00 до 14:00.
Наибольший трафик на этом направлении наблюдался почти весь понедельник, а также утром и до обеда во вторник и в воскресенье. Со стороны Керчи очереди возникали днем в понедельник и пятницу.
Минимальная загруженность подъездов к досмотру со стороны Керчи в прошлом году отмечалась утром в понедельник, четверг, субботу и воскресенье, а также днем в среду и субботу. Во вторник практически не было очередей. Время ожидания около двух часов фиксировалось с обеда до вечера в понедельник и с утра до вечера в пятницу.
Со стороны Тамани наименьший поток транспорта или полное отсутствие очередей наблюдался в среду, четверг и пятницу.