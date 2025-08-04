Быстрое — детям. Семейные авто хотят пропускать по Крымскому мосту первыми

В разгар лета Крым традиционно становится одним из самых популярных направлений для отдыхающих со всей России. Однако в этом году наплыв туристов оказался настолько велик, что у Крымского моста образовались рекордные очереди автомобилей. Водители часами ждут прохождения досмотра, а соответствующие службы принимают меры для обеспечения комфорта и безопасности путешественников. О том, как складывается ситуация на подъездах к Крымскому мосту и какие рекомендации дают автолюбителям эксперты — читайте в материале «АиФ-Крым».