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Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 лет

Денис Костенко продолжит работать в должности прокурора Волгоградской области в течение следующих 5 лет, соответствующий указ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Полномочия Костенко продлены с 31 июля, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Напомним, Денис Костенко занял пост прокурора Волгоградской области 30 июня 2020 года в соответствии с указом Президента России № 433. Родился он в 1972 году в Омске, в 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Ранее работал в прокуратуре Омской области, затем в Алтайском крае, имеет несколько ведомственных наград. До переезда в Волгоградскую область Костенко занимал должность Западно-Сибирского транспортного прокурора. Он имеет классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.

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