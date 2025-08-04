Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 лет

Напомним, Денис Костенко занял пост прокурора Волгоградской области 30 июня 2020 года в соответствии с указом Президента России № 433. Родился он в 1972 году в Омске, в 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Ранее работал в прокуратуре Омской области, затем в Алтайском крае, имеет несколько ведомственных наград. До переезда в Волгоградскую область Костенко занимал должность Западно-Сибирского транспортного прокурора. Он имеет классный чин государственного советника юстиции 2-го класса.