Опубликован прогноз погоды на август 2025 в Красноярске

В начале августа температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+28 градусов. Однако не исключены дожди и грозы. С 5 августа ожидается похолодание: дневные температуры снизятся до +15…+22 градусов, а ночные — до +5…+10. 6 августа термометры покажут около +18 градусов, но уже 7 августа температура вновь поднимется до +23. Подобные условия сохранятся до конца первой декады месяца.