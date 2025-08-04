Опубликован прогноз погоды на август 2025 в Красноярске

Синоптики Красноярского края представили прогноз погоды на август.
Последний месяц лета обещает соответствовать климатическим нормам, однако ожидаются перепады температур. Об этом сообщил Дмитрий Ульянов, руководитель отдела метеопрогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии, в интервью «КП-Красноярск».
В начале августа температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+28 градусов. Однако не исключены дожди и грозы. С 5 августа ожидается похолодание: дневные температуры снизятся до +15…+22 градусов, а ночные — до +5…+10. 6 августа термометры покажут около +18 градусов, но уже 7 августа температура вновь поднимется до +23. Подобные условия сохранятся до конца первой декады месяца.
Во второй половине августа температура вновь начнет расти, однако к концу месяца возможен очередной спад. В целом, как отметил синоптик, конец августа будет находиться в пределах климатической нормы, но с возможными колебаниями.
Количество осадков в августе ожидается в пределах многолетних значений — от 50 до 100 мм. Преимущественно предполагаются кратковременные дожди и грозы, хотя не исключены и сильные ливни.