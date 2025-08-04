Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия поднялась на 16 место в рейтинге качества дорог

Башкирия улучшила позиции в рейтинге качества дорог.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия поднялась на одну позицию в общероссийском рейтинге качества автодорог, заняв 16-е место. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Аналитики отмечают, что почти 69% региональных и местных трасс Башкирии соответствуют нормативным требованиям. Этот показатель стал лучшим среди всех субъектов Приволжского федерального округа.

Лидерами рейтинга традиционно остаются Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Однако эксперты подчеркивают, что в этих регионах плотность дорожной сети значительно уступает башкирской.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.