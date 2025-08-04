Башкирия поднялась на 16 место в рейтинге качества дорог

Башкирия поднялась на одну позицию в общероссийском рейтинге качества автодорог, заняв 16-е место. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.
Аналитики отмечают, что почти 69% региональных и местных трасс Башкирии соответствуют нормативным требованиям. Этот показатель стал лучшим среди всех субъектов Приволжского федерального округа.
Лидерами рейтинга традиционно остаются Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Однако эксперты подчеркивают, что в этих регионах плотность дорожной сети значительно уступает башкирской.
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