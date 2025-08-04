Перерасчет страховых пенсий коснулся 255 тысяч жителей Ростовской области

Выплаты пересчитали автоматически без подачи заявлений. Изменения затронули получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели платили страховые взносы. Также были увеличены перечисления по потере кормильца, если на счет умершего поступали ранее неучтенные средства.