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Перерасчет страховых пенсий коснулся 255 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области с августа сделали перерасчет страховых пенсий.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа в Ростовской области сделали перерасчет страховых пенсий для жителей региона, работавших в 2024 году граждан. Повышение коснулось 255,6 тысячи человек, сообщает донское отделение СФР.

Выплаты пересчитали автоматически без подачи заявлений. Изменения затронули получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели платили страховые взносы. Также были увеличены перечисления по потере кормильца, если на счет умершего поступали ранее неучтенные средства.

— Повышение пенсии у каждого жителя индивидуальное, зависит от размера зарплаты. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленный коэффициент можно самостоятельно в выписке лицевого счета, чтобы узнать размер прибавки необходимо умножить его на стоимость коэффициента, — прокомментировала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Новые суммы поступят получателям по привычному графику. Банковские выплаты производятся не позднее 10, 16 и 23 числа каждого месяца, но с учетом выходных в августе деньги поступят не позднее 8, 15 и 22 числа.

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