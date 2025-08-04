Более двух тысяч машин ждут проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом перешагнула отметку в 2 тысячи машин: со стороны Краснодарского края скопилось 1976 транспортных средств, со стороны Крыма — 159, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1976 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 159 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.