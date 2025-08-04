Сезон охоты на барсука открывается в Волгоградской области

В Волгоградской области с 15 августа по 31 октября 2025 года стартует разрешенный период охоты на барсука. В региональном управлении по природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что подача заявлений на получение разрешений на добычу этого вида в общедоступных охотничьих угодьях будет доступна с 5 августа.
Заявки принимаются как в бумажном виде — через многофункциональные центры или почтовые отделения, так и в электронном формате через портал государственных услуг.
Квоты на отстрел установлены в ограниченном объеме: в Быковском районе разрешено добыть двух барсуков, по одному животному — в Камышинском и Кумылженском районах.