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Сезон охоты на барсука открывается в Волгоградской области

Он пройдет с 15 по 31 августа.

В Волгоградской области с 15 августа по 31 октября 2025 года стартует разрешенный период охоты на барсука. В региональном управлении по природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что подача заявлений на получение разрешений на добычу этого вида в общедоступных охотничьих угодьях будет доступна с 5 августа.

Заявки принимаются как в бумажном виде — через многофункциональные центры или почтовые отделения, так и в электронном формате через портал государственных услуг.

Квоты на отстрел установлены в ограниченном объеме: в Быковском районе разрешено добыть двух барсуков, по одному животному — в Камышинском и Кумылженском районах.