Сезон охоты на барсука открывается в Волгоградской области

В Волгоградской области с 15 августа по 31 октября 2025 года стартует разрешенный период охоты на барсука. В региональном управлении по природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что подача заявлений на получение разрешений на добычу этого вида в общедоступных охотничьих угодьях будет доступна с 5 августа.