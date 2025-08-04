Субтропические ливни: как долго продержится непогода в Москве

В свою очередь специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пиковая точка аномальных ливней в Москве пройдет в понедельник, 4 августа. Во вторник, 5 августа, дожди будут уже не такими обильными, однако они прекратятся только к среде, 6 августа.