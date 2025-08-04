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Врач предупредил об опасности пива для потенции

Причем чем раньше человек пробует алкогольный напиток, тем быстрее наступают последствия и для тела, и для мозга.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Пиво может негативно сказаться на мужском здоровье из-за содержащихся в нем эстрогенов — веществ, участвующих в формировании женской гормональной системы. Об этом сообщил психиатр, нарколог Владимир Каторгин в беседе с «Москвой 24».

По его словам, при регулярном потреблении напитка у мужчин может начаться гормональный сбой: увеличивается живот, появляются признаки гинекомастии (роста молочных желез), снижается либидо и ослабевает потенция.

Кроме того, пиво разрушает нейронные связи и нарушает работу головного мозга, что со временем приводит к снижению памяти и концентрации. Это может стать предпосылкой для развития деменции или болезни Паркинсона.

Еще одна проблема — развитие зависимости. Врач предупредил, что из-за мягкого отношения к пиву напиток часто недооценивают, но при регулярном употреблении может возникнуть как психическая, так и физическая форма алкоголизма.