Врач предупредил об опасности пива для потенции

Пиво может негативно сказаться на мужском здоровье из-за содержащихся в нем эстрогенов — веществ, участвующих в формировании женской гормональной системы. Об этом сообщил психиатр, нарколог Владимир Каторгин в беседе с «Москвой 24».
По его словам, при регулярном потреблении напитка у мужчин может начаться гормональный сбой: увеличивается живот, появляются признаки гинекомастии (роста молочных желез), снижается либидо и ослабевает потенция.
Кроме того, пиво разрушает нейронные связи и нарушает работу головного мозга, что со временем приводит к снижению памяти и концентрации. Это может стать предпосылкой для развития деменции или болезни Паркинсона.
Еще одна проблема — развитие зависимости. Врач предупредил, что из-за мягкого отношения к пиву напиток часто недооценивают, но при регулярном употреблении может возникнуть как психическая, так и физическая форма алкоголизма.