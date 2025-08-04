В Самаре хотят внедрить оплату проезда в трамваях и троллейбусах через СБП

Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги на разработку, внедрение и сопровождение новой автоматизированной системы оплаты проезда в городском электротранспорте Самары. Начальная стоимость контракта превышает 340 миллионов рублей.
Заявки принимаются с 2 по 18 августа, после чего будет выбран подрядчик. Срок выполнения работ рассчитан до 31 декабря 2030 года. В торгах могут участвовать только малые и средние предприятия.
Исполнитель обязан обеспечить стабильную работу системы оплаты: выпуск и пополнение транспортных карт, а также создание сети агентских пунктов для обслуживания пассажиров. Кроме того, подрядчик возьмёт на себя техническую поддержку программно-аппаратного комплекса по всей сети трамваев и троллейбусов.
Внедрение новой системы направлено на повышение удобства пассажиров и прозрачность финансовых расчётов в общественном транспорте Самары.
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