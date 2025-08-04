На Кубани помогут выпускникам колледжей сделать первые шаги в карьере

На Кубани внедрили новую систему трудоустройства выпускников колледжей. Она предусматривает персональное сопровождение каждого молодого специалиста с помощью карьерных консультантов.
Кадровые центры «Работа России» перешли к индивидуальному подходу, предлагая выпускникам разработку персональных карьерных маршрутов, помощь в определении профессиональных целей и бесплатное переобучение при необходимости.
«Мы разрабатываем индивидуальный план трудоустройства для каждого выпускника. Кадровые центры предлагают бесплатное переобучение для тех, кто осознал, что выбранная специальность не соответствует их интересам», — рассказала исполняющая обязанности руководителя кадрового центра «Работа России» Краснодарского края Наталья Кушакова.
Карьерные консультанты сопровождают молодых специалистов на всех этапах трудоустройства, от выбора направления и составления резюме до поиска вакансий и переобучения. Цель — помочь им быстрее адаптироваться к требованиям рынка и снизить уровень безработицы.
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