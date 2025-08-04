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На Кубани помогут выпускникам колледжей сделать первые шаги в карьере

Кубанским выпускникам колледжей предложат индивидуальные карьерные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани внедрили новую систему трудоустройства выпускников колледжей. Она предусматривает персональное сопровождение каждого молодого специалиста с помощью карьерных консультантов.

Кадровые центры «Работа России» перешли к индивидуальному подходу, предлагая выпускникам разработку персональных карьерных маршрутов, помощь в определении профессиональных целей и бесплатное переобучение при необходимости.

«Мы разрабатываем индивидуальный план трудоустройства для каждого выпускника. Кадровые центры предлагают бесплатное переобучение для тех, кто осознал, что выбранная специальность не соответствует их интересам», — рассказала исполняющая обязанности руководителя кадрового центра «Работа России» Краснодарского края Наталья Кушакова.

Карьерные консультанты сопровождают молодых специалистов на всех этапах трудоустройства, от выбора направления и составления резюме до поиска вакансий и переобучения. Цель — помочь им быстрее адаптироваться к требованиям рынка и снизить уровень безработицы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае спрос на работников розничной торговли упал на 23%