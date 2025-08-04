Белгидромет: начало недели обещает быть солнечным и теплым

«А вот в среду Беларусь будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он принесет не только много облачности и дожди, но и опустит показания термометров до плюс 18−23 градусов, и лишь жителям юго-востока повезет немного больше. В четверг температурный фон понизится уже повсеместно, на середину дня не выше 18−24 градусов тепла, при этом без дождей не обойдется. Похолодает», — поделились прогнозом синоптики.