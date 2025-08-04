Lancet запустил проект по глобальному мониторингу пластикового загрязнения Земли

Каждый год мировая промышленность производит около 400 млн тонн пластика, большая часть которого попадает на свалки, где этот мусор не разлагается и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. По текущим оценкам экологов, в Мировом океане, а также на суше и в других средах Земли присутствует около 8 млрд тонн пластика, что составляет около 80% от общего объема его производства за всю историю цивилизации.