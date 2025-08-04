В ГД внесли проект о совместном воспитании детей после развода родителей

В тексте законопроекта добавляется, что совместное воспитание не может быть назначено судом в следующих случаях: у одного из родителей отсутствует место жительства; место жительства или место пребывания одного из родителей находится за пределами России; один из родителей ограничен в родительских правах; оставление ребенка с одним из родителей является опасным для ребенка; один из родителей подал ходатайство об отказе от совместного воспитания и определении места проживания ребенка с другим родителем; родитель по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживает совместно с ребенком и уклоняется от его воспитания и содержания.