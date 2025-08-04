Масляное пятно заметили в Дудергофском канале

Сегодня утром, около 9:00, в транспортную полицию поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала в районе 2-го Петергофского моста. Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте незамедлительно выехали на место происшествия для оценки масштабов загрязнения.