Масляное пятно заметили в Дудергофском канале

Нефтепродукты оказались в воде Дудергофского канала. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сегодня утром, около 9:00, в транспортную полицию поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала в районе 2-го Петергофского моста. Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте незамедлительно выехали на место происшествия для оценки масштабов загрязнения.
— По предварительным данным, на поверхности воды образовалось маслянистое пятно, — говорится в сообщении.
Специалисты взяли пробы горюче-смазочных материалов для лабораторного анализа. О происшествии проинформированы экологические службы и другие заинтересованные ведомства.
В настоящее время транспортная полиция проводит проверку для установления причин инцидента и возможных виновников загрязнения. Точный объем разлива и источник поступления нефтепродуктов в воду уточняется.