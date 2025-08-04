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Масляное пятно заметили в Дудергофском канале

Сколько нефтепродуктов попало в воду, пока неизвестно.

Источник: Транспортная полиция СЗФО — Telegram

Нефтепродукты оказались в воде Дудергофского канала. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня утром, около 9:00, в транспортную полицию поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала в районе 2-го Петергофского моста. Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте незамедлительно выехали на место происшествия для оценки масштабов загрязнения.

— По предварительным данным, на поверхности воды образовалось маслянистое пятно, — говорится в сообщении.

Специалисты взяли пробы горюче-смазочных материалов для лабораторного анализа. О происшествии проинформированы экологические службы и другие заинтересованные ведомства.

В настоящее время транспортная полиция проводит проверку для установления причин инцидента и возможных виновников загрязнения. Точный объем разлива и источник поступления нефтепродуктов в воду уточняется.