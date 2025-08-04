В Иркутске таможенники проконтролировали 20 тонн экзотических фруктов

За шесть месяцев этого года воздушным путем в Иркутск ввезли 20 тонн тропических фруктов. Это на 33% больше, чем годом ранее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе таможни, товары приходят в основном из Таиланда, из-за того, что продукт скоропортящийся, ему уделяется особое внимание.