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В Иркутске таможенники проконтролировали 20 тонн экзотических фруктов

Это на 33% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За шесть месяцев этого года воздушным путем в Иркутск ввезли 20 тонн тропических фруктов. Это на 33% больше, чем годом ранее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе таможни, товары приходят в основном из Таиланда, из-за того, что продукт скоропортящийся, ему уделяется особое внимание.

— С января по июнь наблюдается увеличение ввоза питахайи, дуриана и лемонграсса, что свидетельствует о растущем спросе. При этом, традиционно высокий интерес у жителей Приангарья сохраняется к тайским арбузам и манго, — подчеркнули в ведомстве.

Также ассортимент тропических фруктов в областном центре пополнился розовыми яблоками, папайей, мангустиами и листьями синего чая.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области выросли цены на бензин.