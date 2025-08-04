В Иркутске таможенники проконтролировали 20 тонн экзотических фруктов

За шесть месяцев этого года воздушным путем в Иркутск ввезли 20 тонн тропических фруктов. Это на 33% больше, чем годом ранее. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе таможни, товары приходят в основном из Таиланда, из-за того, что продукт скоропортящийся, ему уделяется особое внимание.
— С января по июнь наблюдается увеличение ввоза питахайи, дуриана и лемонграсса, что свидетельствует о растущем спросе. При этом, традиционно высокий интерес у жителей Приангарья сохраняется к тайским арбузам и манго, — подчеркнули в ведомстве.
Также ассортимент тропических фруктов в областном центре пополнился розовыми яблоками, папайей, мангустиами и листьями синего чая.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области выросли цены на бензин.