В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за публикации

Поводом для подобных решений становятся, по ее словам, как правило, жалобы третьих лиц на публикации педагогов в таких ресурсах, как TikTok, «ВКонтакте», Telegram и другие. При этом, политик отметила, что речь идёт о частных высказываниях и материалах, размещённых вне рамок профессиональной деятельности и вне рабочего времени, не содержащих противоправного контента.