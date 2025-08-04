Свыше 143 тысячам воронежских работающих пенсионеров пересчитали пенсию

Всего с начала 2025 года перерасчет страховых пенсий сделали более 143 тысячам работающих пенсионеров нашего региона. За счет страховых взносов работодателей за 2024 год проиндексировали три категории пенсий — по старости, по инвалидности и по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).