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В Екатеринбурге пациенту с онкологией врачи «вырастили» здоровую часть печени

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера в Екатеринбурге успешно провели операцию по удалению опухоли печени у 60-летнего пациента.

Источник: Минздрав Свердловской области

Они применили инновационную методику, позволяющую «вырастить» здоровую часть органа, сообщили в минздраве Свердловской области.

Во время операции медики удалили почти половину пораженной печени. Специалисты закупорили ветви воротной вены, идущие к этой части печени, что позволило здоровым сегментам органа увеличиться в объеме.

Ежегодно рак печени диагностируют у около 500 жителей Свердловской области. Злокачественные опухоли крайне редко развиваются в здоровых тканях — появление новообразования в печени напрямую связано с образом жизни человека. На начальных стадиях рак печени часто протекает без симптомов, а появление слабости, снижения аппетита и массы тела свидетельствует о запущенном процессе.

Ранее в Свердловском госпитале для ветеранов войн врачи восстановили череп капитану, получившему минно-взрывное ранение головы в зоне специальной военной операции (СВО). Ранение сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа.