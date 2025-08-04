В Екатеринбурге пациенту с онкологией врачи «вырастили» здоровую часть печени

Ежегодно рак печени диагностируют у около 500 жителей Свердловской области. Злокачественные опухоли крайне редко развиваются в здоровых тканях — появление новообразования в печени напрямую связано с образом жизни человека. На начальных стадиях рак печени часто протекает без симптомов, а появление слабости, снижения аппетита и массы тела свидетельствует о запущенном процессе.