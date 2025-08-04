Власти назвали причины сильной вони под Калининградом: «Это обязательная процедура»

«Внесение органических удобрений в поля — это обязательная процедура, которая способствует долгосрочному улучшению плодородия почвы и повышению урожайности растений. Применение таких удобрений регламентируется агротехническими нормами и правилами», — говорится в сообщении.
Представители власти подчеркнули, что запах должен уйти в течение трех дней после внесения удобрений. Гражданам, которые уверены, что сельхозтоваропроизводитель нарушает правила, предложили жаловаться в региональный Россельхознадзор.