Власти назвали причины сильной вони под Калининградом: «Это обязательная процедура»

КАЛИНИНГРАД, 4 августа, ФедералПресс. Жители поселков под Калининградом пожаловались на сильную вонь. На жалобы ответили представители министерства сельского хозяйства региона в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».