Свердловская ГИБДД усилила контроль за мототранспортом

Автоинспекторы вместе с представителями отдельного спецбатальона ДПС напоминают водителям скутеров, мотоциклов, мопедов и мощных электросамокатов о необходимости строгого соблюдения ПДД и повышении культуры поведения на дорогах. Поводом стал рост аварийности с начала года с участием мототранспорта. В разных ДТП погибли 20 человек, а ещё 165 получили травмы. В одном только Екатеринбурге каждую неделшю фиксируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототехники. По сравнению с 2024 годом, показатели аварийности сильно превышены.