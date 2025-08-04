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Свердловская ГИБДД усилила контроль за мототранспортом

Особую тревогу у автоинспекторов вызывают инциденты с подростками.

Госавтоинспекция Свердловской области усиливает с 4 августа контроль за мототранспортом. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Автоинспекторы вместе с представителями отдельного спецбатальона ДПС напоминают водителям скутеров, мотоциклов, мопедов и мощных электросамокатов о необходимости строгого соблюдения ПДД и повышении культуры поведения на дорогах. Поводом стал рост аварийности с начала года с участием мототранспорта. В разных ДТП погибли 20 человек, а ещё 165 получили травмы. В одном только Екатеринбурге каждую неделшю фиксируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототехники. По сравнению с 2024 годом, показатели аварийности сильно превышены.

Особую тревогу у сотрудников ГИБДД вызывает участие несовершеннолетних. В регионе с начала года задержали нескольких подростков, управлявших таким транспортом без соответствующего разрешения.