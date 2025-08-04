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Омск зажёг: как прошёл День города и области

В Омске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и Дню Омской области.

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В этом году 309-й день рождения Омска впервые отметили совместно с областным праздником. По данным региональных властей, участие в торжествах приняли более 144 тысяч человек.

Кульминацией дня стала вечерняя концертная программа на Соборной площади. Перед зрителями выступили омская группа Heets Caver Bend и Губернаторский камерный оркестр. Звёздными гостями праздника стали Виталий Гогунский и Юлианна Караулова. Завершился день зажигательным концертом группы Дискотека Авария, подарившим горожанам незабываемые эмоции.