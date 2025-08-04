Жители Башкирии продолжают заражаться коронавирусом

За последние 24 часа в Башкирии зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусом. Эти цифры озвучил первый заместитель министра здравоохранения Роберт Иштугов на правительственном совещании в ЦУРе.
По его словам, сейчас в больницах Башкирии с COVID-19 находятся 34 пациента. Еще 290 человек проходят лечение амбулаторно, не нуждаясь в госпитализации.
В больницах республики развернули 110 коек для ковид-больных, из которых свободными остаются две трети.
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