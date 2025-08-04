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Жители Башкирии продолжают заражаться коронавирусом

Число заболевших увеличилось на девять человек.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Башкирии зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусом. Эти цифры озвучил первый заместитель министра здравоохранения Роберт Иштугов на правительственном совещании в ЦУРе.

По его словам, сейчас в больницах Башкирии с COVID-19 находятся 34 пациента. Еще 290 человек проходят лечение амбулаторно, не нуждаясь в госпитализации.

В больницах республики развернули 110 коек для ковид-больных, из которых свободными остаются две трети.

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