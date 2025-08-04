На Дону появится 177 новых детских площадок

«Сейчас по губернаторскому проекту “Территория детства” в 55 муниципальных образованиях идет закупка оборудования для детских площадок. Жителям представили несколько проектов. Полностью учли их выбор. Для меня главное, чтобы площадки были безопасными для ребят. И чтобы родителям было комфортно: должны быть удобные лавочки», — пишет врио губернатора.