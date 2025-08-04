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На Дону появится 177 новых детских площадок

Ростовская область, 4 августа 2025. DON24.RU. Во всех районах Ростовской области появится 177 новых детских площадок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Решение обсудили на оперативном совещании. На эти цели из областного бюджета выделили 500 млн рублей.

«Сейчас по губернаторскому проекту “Территория детства” в 55 муниципальных образованиях идет закупка оборудования для детских площадок. Жителям представили несколько проектов. Полностью учли их выбор. Для меня главное, чтобы площадки были безопасными для ребят. И чтобы родителям было комфортно: должны быть удобные лавочки», — пишет врио губернатора.

В настоящий момент донские власти заключили контракты на поставку оборудования для 123 площадок. Известно, что на 105 площадках постелют резиновое покрытие, на 71 оно будет песчаным. Кроме того, готово основание 33 площадок, еще 144 пока в процессе.

Ранее Юрий Слюсарь поручил ускорить установку новых контейнеров для твердых отходов.