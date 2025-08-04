В самарской школе № 28 комплексный капремонт выполнен на 90%

Глава Самары Иван Носков посетил школу № 28 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева, где завершается масштабный капитальный ремонт. По словам мэра, это крупнейшее обновление за все 60 лет существования учреждения.
На сегодняшний день работы завершены на 90%: обновлён фасад, установлены новые оконные блоки, отремонтирована кровля, заменены системы теплоснабжения и электропроводка. Близится к завершению ремонт спортивного зала.
Параллельно идёт внутренняя отделка рекреационных зон трёх этажей. Впереди — обустройство тематических пространств: «Большая перемена», «Билет в будущее» и других.
Во дворе школы за счёт городского бюджета восстанавливается асфальтовое и плиточное покрытие.
Кроме того, для удобства школьников, пользующихся общественным транспортом, на улице Мориса Тореза ведётся строительство нового тротуара.
Ранее мы писали, что в областной столице ведётся ремонт 45 подъездных путей и тротуаров к соцучреждениям перед началом учебного года.
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