Глава Таганрога готова прийти на чай с вонючей водой к жителям города

С прошлой недели появилось очень много комментариев жителей города о специфическом запахе водопроводной воды. Эта проблема не нова и мне знакома, сама регулярно использую воду. Готова откликнуться на ваши предложения, дорогие таганрожцы, которые вы оставляете в комментариях, пригласить меня в гости, чтобы вместе попить чай.