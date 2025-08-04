Глава Таганрога готова прийти на чай с вонючей водой к жителям города

С прошлой недели появилось очень много комментариев жителей города о специфическом запахе водопроводной воды. Эта проблема не нова и мне знакома, сама регулярно использую воду. Готова откликнуться на ваши предложения, дорогие таганрожцы, которые вы оставляете в комментариях, пригласить меня в гости, чтобы вместе попить чай.
Она добавила, что перед подачей воды в жилые дома проводится тщательная подготовка. Воду осветляют, очищают путем фильтрации, а затем обеззараживают с использованием жидкого хлора.
Сотрудники Таганрогского водоканала объясняют, что появление посторонних запахов связано с сезонными изменениями в качестве исходной воды. Температура и скорость течения реки влияют на органические вещества, что приводит к естественному аромату даже после очистки. Светлана Камбулова отметила, что качество питьевой воды в Таганроге находится под постоянным контролем и соответствует санитарным требованиям и нормативам СанПиН.