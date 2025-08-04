Экс-директора омского интерната судят за взятки в 3,6 млн рублей

В Марьяновском райсуде Омской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора местного дома-интерната. Оглашено обвинительное заключение по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил 4 августа канал t.me/prok_omsk.
Следствие установило, что с января 2020 по август 2023 года обвиняемый получил от предпринимателя 3,6 млн рублей. Взамен он обеспечил заключение 110 с лишним договоров на сумму более 97 млн рублей с нарушением конкурсных процедур. Дополнительно фигурант организовал фиктивное трудоустройство двух человек, которые незаконно получили 1,6 млн рублей в виде зарплаты.
Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он поддержал особый порядок рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства.
Следующее заседание с прениями сторон назначено на 28 августа.
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