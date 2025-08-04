Экс-директора омского интерната судят за взятки в 3,6 млн рублей

Следствие установило, что с января 2020 по август 2023 года обвиняемый получил от предпринимателя 3,6 млн рублей. Взамен он обеспечил заключение 110 с лишним договоров на сумму более 97 млн рублей с нарушением конкурсных процедур. Дополнительно фигурант организовал фиктивное трудоустройство двух человек, которые незаконно получили 1,6 млн рублей в виде зарплаты.