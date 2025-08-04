Белорус отказался от воспитания троих детей, прислав заявление по почте в суд. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
В ведомстве обратили внимание, что прокуратура Лунинецкого района помогла защитить права трех несовершеннолетних детей, отец которых не сумел справиться с зависимостью от алкоголя и начать исполнять должным образом родительские обязанности.
Поводом к данному решению стало обращение со стороны матери детей. Женщина отметила, что ее бывший муж уклоняется от воспитания детей, а также общения с ними длительное время. Сотрудники прокуратуры оказанную семью посетили. Кроме того, отделу по образованию было поручено изучить ситуацию в семье.
Удалось установить, что у мужчины есть задолженность по алиментам с 2021 года в сумме примерно 20 000 рублей.
«Дети отца толком не знают, помощи от него не получали», — отметили в прокуратуре.
В связи с указанным прокурор Лунинецкого района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних детей о лишении отца родительских прав. Однако мужчина не пришел в суд, прислав по почте письменное заявление о нежелании воспитывать, а также содержать детей.
«Суд Лунинецкого района рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил его в полном объеме», — подчеркнули в прокуратуре.
Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.
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