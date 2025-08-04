Белорус отказался от воспитания троих детей, прислав заявление по почте в суд

Поводом к данному решению стало обращение со стороны матери детей. Женщина отметила, что ее бывший муж уклоняется от воспитания детей, а также общения с ними длительное время. Сотрудники прокуратуры оказанную семью посетили. Кроме того, отделу по образованию было поручено изучить ситуацию в семье.