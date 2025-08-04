В Новосибирскую область идет резкое похолодание с дождями

В Сибирь идет похолодание с дождями. Столбики термометров опустятся уже в ближайшие сутки, сообщает Западно-Сибирское УГМС.
Так, по ночам с 5 по 8 августа в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях похолодает до +8 градусов. Днем столбики термометра поднимутся всего до +14…+16.
В Омской области в ночь на 5 августа местами будет до +5 градусов. В Красноярском крае днем ожидается около +13. При этом, в ближайшие сутки там пройдут ливни и грозы с градом, а ветер усилится до 22 м/с.
Не обойдет непогода и Алтайский край с Республикой Алтай. Ночью 5 и 6 августа там ожидается до +3 градусов. Местами пройдут дожди и грозы.
Кстати, в третьей декаде августа, по прогнозам синоптиков, в Новосибирской области тоже будет холодно. Сначала еще будет терпимо: по ночам до +9…+14, днем +23…+28. А в конце декады ночью возможны заморозки до 0…-2. Днем столбики термометров будут подниматься до +17…+22.