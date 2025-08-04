С 1 сентябре газ жителям Молдовы будет поставлять «Энергоком»: Что изменится для конечных потребителей

«“АО “Молдовагаз” приняло к сведению решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) об отзыве лицензии на поставку природного газа и аннулированию обязательства публичной услуги, а также о наделении АО “Энергоком”, начиная с 1 сентября 2025 года, обязательством публичной услуги по поставке природного газа конечным потребителям”, — сообщил глава “Молдовагаз” Вадим Чебан.
В ближайшее время обе компании опубликуют сведения по считыванию данных о потреблении природного газа в августе, а также о порядке его фактурирования таким образом, чтобы этот переход не сказался негативно на потребителях. При этом, если поставщик в лице АО «Энергоком» обратится за помощью по вопросам выставления счетов и обслуживания потребителей, стороны проведут переговоры и подпишут договор, с целью предоставления качественного обслуживания потребителей, количество которых в настоящее время превышает 830 тысяч".
Источник: mirgagauzia.
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