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В Челябинске почти на 1,5 месяца закроют улицу рядом с бульваром Славы

Ограничение связано с продолжением работ по ремонту теплотрассы.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске почти на 1,5 месяца изменится схема движения на пересечении улиц Коммуны и Советской в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с ремонтом теплотрассы с 22 часов 4 августа до 22 часов 14 сентября будет закрыт проезд по улице Советской в районе дома № 51», — говорится в сообщении.

На этот же период закрыт проезд по северной части улицы Коммуны, от Советской до Пушкина.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Также в связи работами по строительству сетей тепло- и водоснабженияна две недели частично ограничат движение по улице Днепропетровской в посёлке АМЗ.