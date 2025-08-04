В Челябинске почти на 1,5 месяца закроют улицу рядом с бульваром Славы

В Челябинске почти на 1,5 месяца изменится схема движения на пересечении улиц Коммуны и Советской в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«В связи с ремонтом теплотрассы с 22 часов 4 августа до 22 часов 14 сентября будет закрыт проезд по улице Советской в районе дома № 51», — говорится в сообщении.
На этот же период закрыт проезд по северной части улицы Коммуны, от Советской до Пушкина.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Также в связи работами по строительству сетей тепло- и водоснабженияна две недели частично ограничат движение по улице Днепропетровской в посёлке АМЗ.