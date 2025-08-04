Пушилин рассказал Путину о самой сложной проблеме в ДНР

«Первая причина — мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось», — отметил Пушилин, пояснив, что многие коммуникации не ремонтировались с 90-х годов.