Нашествие стрекоз началось в Новосибирской области

В Новосибирской области насчитывается около 45 видов стрекоз, среди которых выделяется «большое коромысло», достигающее 10 сантиметров в длину. Хотя укусы этих стрекоз довольно болезненны, они случаются редко. Стрекозы не преследуют людей, предпочитая охотиться на комаров. Без стрекоз, по оценкам, из-за огромного количества комаров жители Новосибирской области не могли бы видеть друг друга на расстоянии более пяти метров. Таким образом, стрекозы — полезные и очень эффективные хищники. По словам специалистов, стрекоза-коромысло способна уничтожить до двадцати мух за час.