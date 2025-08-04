Нашествие стрекоз началось в Новосибирской области

В Новосибирске наблюдается повышенная активность стрекоз, что, по мнению экспертов, вызвано обильными осадками. Также, в августе у стрекоз начинается период массовых перелетов. В поисках идеальной среды для откладывания яиц, эти насекомые способны преодолевать огромные расстояния. Их маршруты нередко проходят через крупные города, поэтому стрекоз часто можно заметить даже на крышах высотных зданий Новосибирска.
В Новосибирской области насчитывается около 45 видов стрекоз, среди которых выделяется «большое коромысло», достигающее 10 сантиметров в длину. Хотя укусы этих стрекоз довольно болезненны, они случаются редко. Стрекозы не преследуют людей, предпочитая охотиться на комаров. Без стрекоз, по оценкам, из-за огромного количества комаров жители Новосибирской области не могли бы видеть друг друга на расстоянии более пяти метров. Таким образом, стрекозы — полезные и очень эффективные хищники. По словам специалистов, стрекоза-коромысло способна уничтожить до двадцати мух за час.
Кандидат биологических наук Алексей Яновский отмечает: «Стрекозы встречаются повсеместно, но чаще всего их можно увидеть вблизи водоемов. Они преображаются из грозных личинок, выбирающихся из воды по стеблям растений, в изящных большекрылых созданий из группы равнокрылых насекомых. Самый маленький вид стрекоз в Новосибирской области — стрелка, отличающаяся синей окраской».