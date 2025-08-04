Скоро в школу: как научить ребенка усидчивости и помочь ему втянуться в учебный процесс

Английская пословица гласит: не воспитывайте своих детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Невозможно учить, требовать и ожидать от ребенка того, чем родитель не обладает сам, поэтому стоит спросить себя: а развит ли этот навык у меня?