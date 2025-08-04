Скоро в школу: как научить ребенка усидчивости и помочь ему втянуться в учебный процесс

Начало учебного процесса — это не только покупка канцелярии и составление расписания. Это прежде всего время эмоциональной перестройки, ведь ребенку придется адаптироваться к школьной системе с ее правилами, нагрузками и дисциплиной. Как встретить этот непростой период с нужными ресурсами, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по коммуникациям, психолог Татьяна Василькова.
Причины неусидчивости у детей.
Невозможность долго удерживать внимание, стремление все время двигаться, трудности с завершением заданий — это не всегда лень и капризы. Часто за таким поведением стоят особенности развития нервной системы.
Например, у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности мозг обрабатывает информацию иначе, чем у других детей. Их импульсивность является частью симптомов.
Однако есть хорошая новость — характер, генетика и физиологические особенности решают не все. Усидчивость можно натренировать, просто некоторым детям для этого нужно чуть больше времени.
Принято считать, что учить абсолютно всему, в том числе и усидчивости, задача исключительно родителей, однако все не так однозначно. В некоторой степени родители, конечно, могут помочь ребенку в этом вопросе, но не стоит пренебрегать и помощью экспертов, таких как специалисты раннего развития, логопеды, спортивные тренеры.
Каждому родителю нужно определить ту степень обучения, для которой у него достаточно знаний и компетенции и которая позволит не нарушить баланс в отношениях с ребенком.
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Спорт как инструмент.
Усидчивость напрямую связана с работой тела. А это значит, что спорт — один из самых действенных и эффективных инструментов в развитии этого навыка. Именно спорт помогает ребенку научиться терпению, самоорганизации, дисциплине и выдерживать нагрузку. Но стоит отметить, что это обязательно должен быть любимый спорт, который приносит удовольствие.
Личный пример.
Английская пословица гласит: не воспитывайте своих детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Невозможно учить, требовать и ожидать от ребенка того, чем родитель не обладает сам, поэтому стоит спросить себя: а развит ли этот навык у меня?
Если ребенок видит, что его родители доводят до конца начатое, последовательны в вопросах воспитания, держат свое слово и выполняют обещания, у него будет формироваться понимание того, что усидчивость, ответственность и обязательность — это норма, являющаяся ценностью вашей семьи.
Самомотивация.
Если у ребенка есть собственное горячее желание чего-то добиться, он приложит максимум усилий, чтобы достичь своей цели. Задача родителей — помочь ребенку эту мотивацию развить. Например, путем разговоров о том, как ребенок будет чувствовать себя, достигая успехов в учебе. Также важно правильно реагировать на оценки, тем самым развивая у ребенка правильное отношение к учебному процессу.
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