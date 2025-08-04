Прогноз магнитных бурь на 5 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России информируют о предстоящих магнитных бурях. Прогноз был подготовлен сервисом Time-In.
На 5 августа ожидается благоприятная магнитная обстановка, с уровнем магнитных бурь не превышающим 1−2 баллов. Это слабые возмущения, которые не окажут влияния на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.
Напомним, что сильные магнитные бури начинаются с отметки 5 баллов, и следующая такая буря прогнозируется на среду, 6 августа.
Чтобы облегчить недомогание во время бурь, рекомендуется следовать определённым советам.