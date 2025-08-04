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Прогноз магнитных бурь на 5 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России информируют о предстоящих магнитных бурях.

Жителей Красноярска и всей России информируют о предстоящих магнитных бурях. Прогноз был подготовлен сервисом Time-In.

На 5 августа ожидается благоприятная магнитная обстановка, с уровнем магнитных бурь не превышающим 1−2 баллов. Это слабые возмущения, которые не окажут влияния на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.

Напомним, что сильные магнитные бури начинаются с отметки 5 баллов, и следующая такая буря прогнозируется на среду, 6 августа.

Чтобы облегчить недомогание во время бурь, рекомендуется следовать определённым советам.