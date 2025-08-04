Из Иркутска зону СВО отправили полторы тонны гуманитарной помощи

Из Иркутска в зону специальной военной операции отправили полторы тонны гуманитарной помощи. Военнослужащие получат средства радиоэлектронной борьбы, аккумуляторы, антидроновые одеяла, рации и средства связи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, также доставили пять автомобилей, в том числе грузовую машину и багги.
— В этот раз поступил запрос на специализированное оснащение, и мы оперативно его закупили и доставили, — пояснил заместитель председателя комитета по социальной политике и культуре Александр Павлюк.
Ранее, с учетом пожеланий военнослужащих, в зону СВО доставили две фуры с пятилитровыми бутылками питьевой воды.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Александр Харенский из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.