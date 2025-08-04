Из Иркутска зону СВО отправили полторы тонны гуманитарной помощи

Из Иркутска в зону специальной военной операции отправили полторы тонны гуманитарной помощи. Военнослужащие получат средства радиоэлектронной борьбы, аккумуляторы, антидроновые одеяла, рации и средства связи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, также доставили пять автомобилей, в том числе грузовую машину и багги.