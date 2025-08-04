В столице Татарстана перекроют ряд улиц из-за забега «Ночная Казань»

Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Так, с 22:00 6 августа до 8:00 10 августа будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная. Основные ограничения начнут действовать 9 августа с 21:00 и продлятся до 2:00 10 августа. В это время будет перекрыто движение в обоих направлениях:
по улице Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Батурина); по улице Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской набережной); по автодороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия); по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима); по улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима).
Ожидается, что участие в забеге примет порядка 6 тыс. человек. Соревнования пройдут на дистанции 5 и 10 км, а также на 300, 600 метров и 1 км для детей и подростков.