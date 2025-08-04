В столице Татарстана перекроют ряд улиц из-за забега «Ночная Казань»

по улице Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Батурина); по улице Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской набережной); по автодороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия); по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима); по улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима).