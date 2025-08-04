Воронежские врачи вылечили редкое осложнение аппендицита

В конце июня в хирургическое отделение БСМП № 1 поступила 78-летняя пациентка. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. У нее на протяжении недели была повышена температура, а внизу живота и в пояснице ощущалась боль. После осмотра и исследований врачи зафиксировали острый деструктивный аппендицит, осложненный забрюшинной флегмоной. Это гнойное воспаление, которое возникает при двух условиях — либо из-за позднего обращения за медицинской помощи, либо из-за сниженного иммунитета.
Пациентку быстро прооперировали, но период восстановления протекал с трудностями. Все из-за распространившегося гнойного процесса, наличия у пациентки сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета второго типа и хронической почечной недостаточности тяжелой степени.
В лечении принимали участие хирурги Оксана Махотина, Юлия Ситникова, анестезиолог Элеонора Каширина, эндокринолог Лилиана Нечепоренко и клинический фармаколог Наталья Золотарева. Врачи предотвратили дальнейшее распространение инфекции, что позволило избежать осложнений (сепсиса и вторичных гнойных очагов) и, что самое важное, летального исхода. Женщину выписали на 19-й день после операции в удовлетворительном состоянии.