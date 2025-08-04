Экс-игрок «Крыльев» Яковлев: у Ракова есть все качества, чтобы стать топом

Бывший футболист волжан считает, что 20-летний нападающий похож на него, когда он переходил в самарский клуб.
Павел Яковлев выступал за «Крылья» в 2010-м, с 2011-го по 2012-й и с 2015-го по 2016-й по договору аренды со столичным «Спартаком». Летом 2018 года присоединился к «КС» как свободный агент.
Всего за «зелено-бело-синих» провел 70 встреч. В них забил 11 голов и оформил три ассиста. Также получил десять «горчичников». В 2019-м перебрался в воронежский «Факел», а оттуда — в Казахстан. С марта 2024-го — в медиафутболе.
Вадим Раков пополнил состав волжан этим летом по договору аренды с «Локо». Соглашение действует до конца нынешнего сезона. В активе нападающего: три встречи и четыре мяча.
«Раков получил необходимое игровое время. Молодым футболистам тяжело начинать в “Спартаке” или “Локомотиве”, других топ-клубах. Влияет давление на результат. Нужен здесь и сейчас. Вадим успешно начал сезон — видно, что уверен. Напоминает меня, когда пришел в “Крылья”. Тогда тоже почувствовал, что в меня верят», — объяснил Павел Яковлев.
В разговоре с журналистом «Чемпионата» высказался о перспективах молодого форварда:
«У Ракова есть все качества, чтобы стать топом. Талантам нужно доверять. Многие молодые футболисты не уступают иностранцам, которые приезжают и не всегда усиливают нашу лигу».
Недавно агент Вадима Владимир Кузьмичев выступил против его возвращения в «Локомотив».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.