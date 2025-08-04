Экс-игрок «Крыльев» Яковлев: у Ракова есть все качества, чтобы стать топом

«Раков получил необходимое игровое время. Молодым футболистам тяжело начинать в “Спартаке” или “Локомотиве”, других топ-клубах. Влияет давление на результат. Нужен здесь и сейчас. Вадим успешно начал сезон — видно, что уверен. Напоминает меня, когда пришел в “Крылья”. Тогда тоже почувствовал, что в меня верят», — объяснил Павел Яковлев.