В Самарскую область в течение двух часов придут грозы и штормовой ветер

— В ближайшие два часа в губернии ожидаются грозы, порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 5 августа. Во вторник возможен град. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов, — пишут синоптики.