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В Самарскую область в течение двух часов придут грозы и штормовой ветер

В Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +20°

В Самарской области в ближайшие 1−2 часа ожидается ухудшение погоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В ближайшие два часа в губернии ожидаются грозы, порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 5 августа. Во вторник возможен град. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов, — пишут синоптики.

В ГУ МЧС России напоминают, что во время грозы не стоит находится рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами, непрочными навесами и прогнившими стволами деревьев.