В Самарскую область в течение двух часов придут грозы и штормовой ветер

В Самарской области в ближайшие 1−2 часа ожидается ухудшение погоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В ближайшие два часа в губернии ожидаются грозы, порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 5 августа. Во вторник возможен град. Температура воздуха поднимется до +30…+32 градусов, — пишут синоптики.
В ГУ МЧС России напоминают, что во время грозы не стоит находится рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами, непрочными навесами и прогнившими стволами деревьев.