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Путин обратил внимание на большие потери воды в ДНР

Путин поинтересовался причинами больших потерь воды в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР и поинтересовался их причинами.

В понедельник Путин принял главу ДНР Дениса Пушилина. На встрече глава региона доложил президенту о ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, в республике был построен водовод, который дает 250 тысяч кубов стабильно. Кроме того, власти усиливают поступление воды чисткой русел рек, а также ведут борьбу с водопотерями.

«К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов», — сказал Путин, обращаясь к главе региона.

В свою очередь Пушилин добавил, что водопотери доходят местами до 60%.

«Почему?» — спросил президент.

Глава региона пояснил, что одной из причин является износ сетей. По его словам, власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.