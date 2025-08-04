В Иркутской области 184 предприятия общепита использовали опасные продукты. А 12 предпринимателей, которые работают в сфере общепита и доставляют продукцию, не были зарегистрированы в государственной информационной системе. Такие итоги подвели специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они проводили проверки в июне и июле в заведения питания в Тункинском районе.