В Иркутской области 184 предприятия общепита использовали опасные продукты. А 12 предпринимателей, которые работают в сфере общепита и доставляют продукцию, не были зарегистрированы в государственной информационной системе. Такие итоги подвели специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они проводили проверки в июне и июле в заведения питания в Тункинском районе.
Также они не оформляли ветеринарные документы и использовали продукцию неизвестного происхождения. Собственникам выдали предостережения об устранении зафиксированных нарушений, — уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Заместитель руководителя Россельхознадзора подчеркнула, что в прошло году у этих предприятий также выявляли нарушения. Так как ситуация не изменилась, то результаты проверки направят в прокуратуру.