Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 184 предприятия общепита использовали опасные продукты

12 предприятий нарушают ветеринарное законодательство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 184 предприятия общепита использовали опасные продукты. А 12 предпринимателей, которые работают в сфере общепита и доставляют продукцию, не были зарегистрированы в государственной информационной системе. Такие итоги подвели специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они проводили проверки в июне и июле в заведения питания в Тункинском районе.

Также они не оформляли ветеринарные документы и использовали продукцию неизвестного происхождения. Собственникам выдали предостережения об устранении зафиксированных нарушений, — уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Заместитель руководителя Россельхознадзора подчеркнула, что в прошло году у этих предприятий также выявляли нарушения. Так как ситуация не изменилась, то результаты проверки направят в прокуратуру.