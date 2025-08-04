Милиция ищет украинца, который заехал в Беларусь со стороны Польши и исчез. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.
Согласно информации, Ленинским РОВД Бреста разыскивается без вести пропавший гражданин Украины Садовый Николай 1961 года рождения. Мужчина 3 августа, в воскресенье, примерно в 07.00 заехал в город через КПП «Варшавский». Последний раз его видели в указанный день в вечернее время в микрорайоне Дубровка.
В милиции уточняют, что мужчина был одет в белую майку-поло, темно-серые штаны и черные тапочки. С собой у него было две дорожных сумки черного цвета. Он носит очки. Среди особых примет указаны следующие: медленно передвигается, плохо говорит.
В милиции просят жителей Бреста и белорусов, которые располагают какой-либо информацией, сообщить ее по данным телефонам: 8029 8371980, 102.
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