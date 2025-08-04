Милиция ищет украинца, который заехал в Беларусь со стороны Польши и исчез

Согласно информации, Ленинским РОВД Бреста разыскивается без вести пропавший гражданин Украины Садовый Николай 1961 года рождения. Мужчина 3 августа, в воскресенье, примерно в 07.00 заехал в город через КПП «Варшавский». Последний раз его видели в указанный день в вечернее время в микрорайоне Дубровка.