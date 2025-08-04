Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция ищет украинца, который заехал в Беларусь со стороны Польши и исчез

Милиция разыскивает гражданина Украины, который исчез, заехав в Беларусь со стороны Польши.

Источник: Комсомольская правда

Милиция ищет украинца, который заехал в Беларусь со стороны Польши и исчез. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

Согласно информации, Ленинским РОВД Бреста разыскивается без вести пропавший гражданин Украины Садовый Николай 1961 года рождения. Мужчина 3 августа, в воскресенье, примерно в 07.00 заехал в город через КПП «Варшавский». Последний раз его видели в указанный день в вечернее время в микрорайоне Дубровка.

В милиции уточняют, что мужчина был одет в белую майку-поло, темно-серые штаны и черные тапочки. С собой у него было две дорожных сумки черного цвета. Он носит очки. Среди особых примет указаны следующие: медленно передвигается, плохо говорит.

В милиции просят жителей Бреста и белорусов, которые располагают какой-либо информацией, сообщить ее по данным телефонам: 8029 8371980, 102.

Тем временем белорус отказался от воспитания троих детей, прислав заявление по почте в суд.

Ранее белорусская певица Наталья Подольская показала, как делает уколы красоты в лицо: «Это не для слабонервных».

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.