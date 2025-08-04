На бульваре Архитекторов в Омске скорректировали работу светофоров

После суточного мониторинга и анализа работы светофорных объектов на обновлённом бульваре Архитекторов в Омске были внесены корректировки. Одним из изменений стало удлинение времени зелёного сигнала для автомобилей, движущихся по улице Волгоградской. Теперь светофор на этом перекрёстке будет гореть на 20 секунд дольше.
Кроме того, были проведены изменения в работе автоматических регулировщиков на пересечениях с улицами Ватутина и Крупской. Эти изменения направлены на улучшение движения и сокращение заторов. Специалисты продолжат отслеживать трафик на Левобережье, чтобы оперативно вносить необходимые корректировки.