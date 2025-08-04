На бульваре Архитекторов в Омске скорректировали работу светофоров

После суточного мониторинга и анализа работы светофорных объектов на обновлённом бульваре Архитекторов в Омске были внесены корректировки. Одним из изменений стало удлинение времени зелёного сигнала для автомобилей, движущихся по улице Волгоградской. Теперь светофор на этом перекрёстке будет гореть на 20 секунд дольше.